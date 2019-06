Campania: Di Scala (FI), saltato in Regione il Question time sui servizi sanitari nelle isole minori

- "La Regione Campania non sa quanto ha avuto dal Cipe per garantire i servizi sanitari sulle isole minori, notoriamente caratterizzate da eccezionali difficoltà di acceso, né se ha speso qualcosa di questi fondi vincolati per ridurre le differenze con la terraferma". Lo ha dichiarato Maria Grazia Di Scala, consigliere di Forza Italia alla Regione Campania e presidente della commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale, che su questi punti aveva presentato un'interrogazione a risposta immediata che tuttavia non potrà essere discussa nella seduta del Question time di domani per "necessari approfondimenti" della Giunta. "Nessuno - ha proseguito Di Scala -, dunque, ne sa ancora niente, nessuno ha approfondito o studiato, né è dato sapere di eventuali progetti o proposte che dell'Osservatorio salute isole campane, organismo presieduto da De Luca e composto dai rappresentati delle Asl e dei comuni isolani. Questa impreparazione è davvero grave se si considerano le numerose sollecitazioni della sottoscritta, le diverse manifestazioni di protesta degli operatori sanitari e, soprattutto, le numerose iniziative di dissenso dei cittadini di Ischia, Capri e Procida". "Una fuga, insomma - ha concluso Di Scala –, che è già di per sé una risposta. Purtroppo negativa". (Ren)