San Sebastiano al Vesuvio (Na): giovedì il convegno "Federalismo differenziato e le sue ricadute sugli Enti locali"

- "Federalismo differenziato e le sue ricadute sugli Enti locali", sarà questo il tema di un nuovo incontro promosso dall'associazione culturale Maia e in programma giovedì a partire dalle ore 17.30 presso l'aula consiliare del comune di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. In merito Anita D'Avino, presidente dell'Associazione Maia ha dichiarato: "Questo nuovo momento di incontro nasce dalla necessità di avviare una sana discussione su quelle che potrebbero essere gli effetti dell'attuazione del Federalismo Differenziato sulla funzionalità dei Comuni e quindi sui servizi ai cittadini". All'incontro prenderanno parte Francesco Colace, vicepresidente di Maia e professore dell'Università di Salerno; Salvatore Sannino, sindaco di San Sebastiano al Vesuvio; Carmine Cesarano, avvocato amministrativista. Concluderà l'incontro Mario Casillo, capogruppo del Partito democratico in consiglio regionale. All'iniziativa, moderata da Ciro Teodonno, prenderanno parte sindaci, amministratori e associazioni del territorio della provincia di Napoli. Nell'ambito del convegno sarà assegnato il Premio Luigi Riccio, alla dottoressa Enza Lonardo. Alla premiazione prenderanno parte il promotore e ideatore del premio Mario D'Esposito e la commissione scientifica composta da Maurizio Bifulco, Maurizio D'Esposito e Alberto Mentone. (Ren)