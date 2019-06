Sant'Antimo (Na): centrodestra, caos finanziario con 2 milioni di euro mancanti

- "Siamo all'inefficienza e al caos finanziario più totale: ci sono due milioni di euro in meno in cassa semplicemente perché l'amministrazione Russo è letteralmente in stato confusionale". Lo hanno dichiarato i consiglieri di opposizione di centrodestra del comune di Sant'Antimo (Na) Annarita Borzacchiello, Vito Cesaro, Corrado Chiariello e Innocenzo Treviglio. "C'è il fondo di solidarietà da oltre 2 milioni e mezzo di euro - hanno proseguito gli esponenti del centrodestra - che tutti gli altri comuni, come Casandrino (Na) o Frattamaggiore (Na), hanno riscosso dal Viminale. Tutti tranne quello di Sant'Antimo che, nonostante le nostre denunce di marzo scorso, non ha mosso un dito sottraendo risorse liquide a servizi essenziali per il cittadino. E' scandaloso che la città sprofondi nel degrado più totale, che le imprese non vengano pagate, che le erbacce abbiano raggiunto ovunque anche un metro di altezza, e che i cittadini siano costretti a sopravvivere nell'incuria più assoluta per via di questa amministrazione evidentemente troppo impegnata a curare personalissimi affari politici", sottolineano gli esponenti di centrodestra". "Tutto questo gravissimo ritardo - hanno concluso - consumato peraltro in un contesto finanziario difficilissimo, da dissesto, ha i suoi ulteriori costi di cui forse poco o nulla interessa al sindaco, ma che non mancheremo di denunciare alle autorità competenti". (Ren)