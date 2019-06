Gioco d'azzardo: Zega (Codere) a Nova, a Salerno per vincere il pregiudizio e chiedere una normativa nazionale (2)

- “Nel frattempo – ha proseguito Zega -, le normative regionali vanno avanti, dove abbiamo rilevato la coesistenza di due scenari completamente diversi. In Piemonte, a partire dal 20 maggio di quest’anno, è operativa la seconda fase di limitazioni alla raccolta previste della legge regionale, mentre in Puglia la settimana scorsa è stata votata la revisione della legge regionale che, perlomeno, ha fatto salve tutte le attività economiche già esistenti e ha limitato a 650m dai luoghi sensibili la distanza per l’insediamento di nuove attività economiche”. “Gli scenari sono completamente differenti da una parte all’altra dello stivale, e in questa situazione manca ancora la voce del Governo centrale – ha puntualizzato il direttore Finanza e Affari istituzionali . Codere ogni mattina cerca di spiegare a chi è chiamato a regolare questo Paese le proposte concrete per gestire un problema sociale quale può essere quello della ludopatia. “Al tempo stesso cerchiamo di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali del Paese: ricordiamo che stiamo parlando di 150mila occupati in Italia nel settore”, ha concluso Zega. (Ren)