Gioco d’azzardo: stamattina a Salerno il convegno "In nome della legalità" di Codere Italia (2)

- Complessivamente si arriverebbe a un 94,8% di casi in cui i punti gioco sarebbero di fatto non consentiti o non fattibili. Considerando invece l’innalzamento a 500 metri della distanza minima, la percentuale salirebbe a 98,8%. Il gioco d'azzardo avrebbe assunto dimensioni rilevanti in Italia. In Campania, in particolare, risulterebbero 7.640 esercizi dove sono installate Newslot e 535 sale Vlt (dati Libro blu Adm 2017). Secondo i dati del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, nei primi 5 mesi del 2019 nel territorio di riferimento sarebbero state riscontrate 8 violazioni in materia di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, che hanno portato a sanzioni irrogate a vario titolo in materia di apparecchi per un totale di oltre 50mila euro. I sequestri di apparecchi sarebbero stati 11 e quelli relativi ai cosiddetti totem 5. Sarebbero stati individuati anche 8 punti clandestini di raccolta scommesse. Dopo Salerno, prossimi incontri “In nome della legalità” si terranno in altre città d’Italia al fine di tenere alta l’attenzione sulla tutela del gioco lecito e responsabile. (Ren)