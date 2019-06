Capaccio-Paestum (Sa): M5s, con ambulanze in corteo l’illecito diventa lecito

- "Quello che è accaduto l'altra notte, con un corteo di ben sette ambulanze a sirene spiegate che ha attraversato la città per festeggiare l'elezione a sindaco del re delle fritture di pesce Franco Alfieri, dà la misura di cosa rischia di diventare una cittadina gioiello come Capaccio-Paestum”. Così in una nota congiunta il gruppo del Movimento 5 stelle al Consiglio regionale della Campania. “Un centro di potere al servizio di un uomo solo, senza più regole né codici, dove l'illecito diventa lecito – recita il comunicato -. Dove persino mezzi che dovrebbero essere in strada esclusivamente per salvare vite umane, vengano impiegati per esaltare una vittoria elettorale. Ambulanze che hanno attraversato l'area dei templi di Paestum, interdetta alla circolazione, per raggiungere il centro cittadino a sirene spiegate, in spregio all'articolo 177 del Codice della strada che impone l'uso delle sirene solo nei casi di emergenza. Una manifestazione tra l'altro non autorizzata, condita da fuochi pirotecnici di genere proibito". (segue) (Ren)