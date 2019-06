Innovazione: de Magistris a convegno Commercialisti su Blockchain, con tecnologia Napoli più autonoma

- "Il Comune di Napoli è stato il primo in Italia a fare una delibera su Blockchain e criptovalute. Ci fa piacere riscontrare come la condivisione intorno a questo progetto continui a crescere, i commercialisti sono stati i primi ad aderire ma ci sono anche le Università, il Cnr e molte istituzioni. La delibera venne accolta con ilarità, invece questa città si è dimostrata ancora una volta più avanti delle altre nel mettere insieme diritto ed economia, finanza e partecipazione sociale”. Lo ha affermato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris aprendo il forum "Blockchain ed economia delle criptovalute" presso l'Ordine dei dottori commercialisti di Napoli. “Abbiamo messo in campo un sistema di trasparenza e tracciabilità come la Blockchain – ha continuato il primo cittadino -, ma anche il Token partenopeo che è in grado di far muovere l'economia circolare: a breve partirà la sperimentazione con cento utenti e a settembre andremo a pieno regime. Dunque Napoli sempre più autonoma, è una bella risposta a chi vuole colpire la nostra città". (segue) (Ren)