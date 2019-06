Gioco d'azzardo: Zega (Codere) a Nova, a Salerno per vincere il pregiudizio e chiedere una normativa nazionale

- “Parlare di gioco legale e di presidi di controllo può essere la strada per convincere il regolatore a tornare a gestire le esternalità che produce questo settore come tutti gli altri e non a proibire tout court questo tipo di attività economica; per noi parlare deve essere il viatico per vincere il pregiudizio”. Così ad Agenzia Nova Marco Zega, direttore Finanza e Affari istituzionali Codere Italia SpA, questa mattina al convegno organizzato da Codere “In nome della legalità” tenutosi presso il molo Manfredi della Stazione marittima di Salerno. “Siamo in una situazione abbastanza complessa – ha aggiunto -, perché sui territori continuano a persistere normative disomogenee che non trovano il coordinamento in una normativa nazionale. Auspichiamo che questa possa arrivare nel più breve tempo possibile”. (segue) (Ren)