Gioco d'azzardo: Grandinetti (Asl Salerno), introdurre forme di regolamentazione e di tutela della salute

- “La patologia di gioco d'azzardo patologico è rientrata nei Lea (Livelli essenziali di assistenza) per cui le Asl e i Servizi per le dipendenze patologiche si occupano della prevenzione cura e riabilitazione dei pazienti con dipendenza comportamentale”. Così Antonietta Grandinetti, direttore ff Uoc SerD distretto sanitario 66 Salerno, oggi al convegno “In nome della legalità” organizzato da Codere Italia che si è tenuto stamattina al molo Manfredi della Stazione marittima. “Va ricordato che il gioco d'azzardo di per sé è fonte di piacere legittimo e non può essere vietato tout court – ha spiegato -, ma nel momento in cui vi sono effetti negativi documentati sulla salute di alcune persone è necessario prendere in seria considerazione l'esigenza di introdurre forme di regolamentazione e di tutela della salute, soprattutto alla luce della forte evoluzione che questi giochi stanno avendo sulla rete internet, dove diventa estremamente difficile esercitare controlli e introdurre forme di prevenzione”. “Per poter affrontare il problema – ha concluso -, è necessario un approfondimento tecnico scientifico con un approccio multidisciplinare che permetta di evidenziare sia gli aspetti neurobiologici, comportamentali, sociali e finanziari che stanno alla base di questo fenomeno, diventato oltre che un problema di salute pubblica, anche un problema sociale rilevante”. (Ren)