Regione Piemonte: Sergio Chiamparino fa retromarcia e resta in Consiglio

- Contrordine: Sergio Chiamparino non lascia la politica. Anzi: contrariamente a quanto annunciato nel giorno della sconfitta contro Alberto Cirio, siederà in Consiglio regionale, almeno nelle fasi di avvio del mandato: “I Consiglieri regionali del Gruppo del Partito Democratico desiderano ringraziare Sergio Chiamparino per avere dato la disponibilità a restare in Consiglio regionale aderendo al Gruppo del Pd per una fase di accompagnamento della quale verrà definita, in seguito, la durata e contribuendo con la sua grande esperienza all’opposizione che sarà costruttiva, ma ferma”, la nota diramata oggi pomeriggio dal gruppo consiliare di Palazzo Lascaris. (Rpi)