Aversa (Ce): tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia, 1 arresto

- Ad Aversa (Ce), i carabinieri del locale Comando stazione, unitamente a personale della Sezione radiomobile del locale Comando compagnia e della Cio del 12° Rgt Cc "Sicilia”, hanno arrestato in flagranza dei reati di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia, un 51enne di Giugliano in Campania. L’uomo, secondo la ricostruzione dei militari, nella tarda serata di ieri, si è recato presso un esercizio commerciale dove, allo scopo di farsi consegnare l’incasso settimanale, ha minacciato di morte l’ex moglie 47enne e le due figlie di 26anni. I militari dell’Arma lo hanno bloccato e tratto in arresto. L’aggressione rientrerebbe in un più ampio quadro di reiterati maltrattamenti in famiglia già denunciati dalla parte offesa presso l’Arma di Aversa. L’arrestato, è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Ce). (Ren)