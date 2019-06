Lavoro: domani a Napoli la presentazione dei nuovi master manageriali Istud

- Istud, la prima business school indipendente italiana, domani, alle 10, sarà al Centro direzionale di Napoli (isola E2 sala conferenze di Re.Work) per discutere di giovani, inserimento nel mondo del lavoro e opportunità professionali. In questa cornice saranno presentati i dati dell'Osservatorio permanente su giovani e lavoro attivato da Istud raccolti in un ebook che vuole essere una “bussola” per navigare nel complesso mondo dell'occupazione di oggi, che verrà inviato ai partecipanti al termine dell'evento. In quest'occasione saranno presentati i master Istud, pensati per laureati e laureandi con diversi background accademici che vogliono continuare i loro studi con un master pratico che li porti a inserirsi nell'area manageriale del mondo delle imprese. L'offerta formativa è molto ampia e si aggiorna continuamente in base alle esigenze del mercato: marketing management, risorse umane e organizzazione, scienziati in azienda, giuristi in azienda, food & beverage management, sport business management. I partecipanti potranno consegnare il loro curriculum vitae, candidarsi e sostenere gratuitamente le selezioni per il master d'interesse. (Ren)