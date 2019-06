Gioco d’azzardo: Palumbo (Osservatorio politiche fiscali Eurispes), occorre organica disciplina del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ogni progetto di riordino del settore, che non impedisca di aggirare le regole tese a disciplinare i giochi pubblici e legali, è destinato a fallire, o a essere poco efficace”. Lo ha dichiarato Giovambattista Palumbo, direttore dell’Osservatorio sulle politiche fiscali Eurispes, oggi a Salerno al convegno “In nome della legalità” organizzato da Codere Italia che si è tenuto stamattina al molo Manfredi della Stazione marittima. “Una compiuta e organica disciplina del settore del gioco legale deve andare di pari passo con un efficiente strategia di contrasto al gioco illegale – ha aggiunto -. Il che è la premessa per una tutela degli interessi dei cittadini, anche sotto il profilo socio-sanitario. È dunque fondamentale impedire ogni fattore di illecita concorrenza (del gioco illegale rispetto al gioco legale), magari anche attraverso l’attribuzione di competenze specifiche agli organi di polizia locale e l’utilizzo di indicatori di rischio”. “E risolvendo, una volta per tutte, il problema dei centri trasmissione dati e dell'individuazione del Paese di residenza fiscale dei bookmaker esteri”, ha concluso Palumbo. (Ren)