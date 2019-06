Napoli: asportato teratoma di 1kg da equipe unica degli ospedali Santobono e Cardarelli

- Un'equipe unica di chirurghi degli ospedali napoletani del Santobono e del Cardarelli ha asportato un teratoma di 1kg a una bimba di 11 anni con un intervento ad elevata complessità. Un'equipe mista composta da chirurghi, anestesisti e infermieri del dei due ospedali ha portato a termine l'intervento. Intorno al tavolo operatorio il primario della chirurgia del Santobono Giovanni Gaglione, il primario della chirurgia toracica del Cardarelli Gianluca Guggino, il chirurgo oncologico del Santobono, Giovanni Tedesco, Nino Di Fuccia anestesista del Cardarelli specializzato negli interventi toracici, Pasqualina Zoppi, anestesista del Santobono e gli infermieri Garzone del Cardarelli e Rizzello del Santobono. La bambina, a seguito di un lieve dolore al petto e a una leggera difficoltà respiratoria si era rivolta agli pneumologi del Santobono che, visionato il referto dell'esame radiologico, avevano ipotizzato la presenza di un teratoma posizionato tra il cuore e il polmone. Data la peculiarità dell'intervento, l'equipe chirurgica del Santobono ha chiesto la collaborazione dei colleghi del Cardarelli. Il teratoma, hanno spiegato i medici, è una massa di tessuti che si genera all'interno dell'organismo, generalmente negli organi genitali, per un difetto del Dna. In merito all'intervento il dottor Gaglione ha dichiarato: "La dimensione della massa da asportare e la posizione ci hanno spinto a chiedere la collaborazione all'equipe di chirurgia toracica del Cardarelli guidata dal Gianluca Guggino. Mettendo insieme le esperienze delle due equipe siamo riusciti a intervenire con un solo taglio sullo sterno, senza dover praticare un secondo taglio sul fianco per aprire l'intera cassa toracica. Ringrazio tutti i colleghi per l'elevato livello di collaborazione e disponibilità evidenziato". (segue) (Ren)