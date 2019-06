Gioco d’azzardo: Faggiani (Anci), avanzare proposte che pongano attenzione su ruolo e competenze Comuni

- “Poiché siamo certi della necessità di un intervento legislativo, di una norma nazionale che fissi una sorta di cornice all’interno della quale poi vadano a collocarsi le normative regionali e i regolamenti comunali, tra i primi obiettivi che ci siamo posti c’è quello di elaborare e avanzare proposte che pongano un’attenzione particolare al ruolo, alle competenze e alle esigenze dei Comuni”. Così Domenico Faggiani, coordinatore tavolo Anci per le problematiche del gioco, oggi a Salerno al convegno “In nome della legalità” organizzato da Codere Italia che si è tenuto stamattina al molo Manfredi della Stazione marittima. “Ciò al fine di mettere a disposizione dei Comuni tutti gli strumenti necessari perché possano svolgere al meglio il loro ruolo, che va dalla tutela del cittadino, e quindi della sua salute, alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, che significa anche contrasto a ogni forma di illegalità – ha aggiunto -. Ma il tavolo nazionale Anci potrà risultare utile anche per conoscere ciò che avviene nei territori. Stiamo infatti organizzando assemblee di amministratori locali in tutte le Regioni, come occasione di confronto su questioni come la distribuzione dell’offerta di gioco sul territorio e gli orari di apertura degli esercizi che offrono gioco pubblico”. “Con l’occasione, insieme all’Adm e Sogei, presenteremo agli amministratori locali l’applicazione Smart (statistiche, monitoraggio e analisi della raccolta territoriale del gioco fisico)”, ha concluso Faggiani. (Ren)