Sanità: Cesaro (FI), Regione sorda. Ripresenterò mozione su reclutamento Oss

- "Sull'intollerabile far west delle procedure di reclutamento degli operatori socio sanitari ripresenterò una seconda mozione e chiederò che venga discussa nella prima seduta utile del Consiglio regionale della Campania". Così in una nota il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro. "È da gennaio scorso – ha proseguito- che a seguito dell'unanime approvazione di una mia risoluzione e pertanto di un preciso impegno assunto dal governo regionale, chiedo invano la convocazione della commissione sanità per affrontare e risolvere questo nodo”. "Voglio augurarmi che l'indifferenza fin qui mostrata, espressa anche nei confronti di un evidente eccesso di discrezionalità dei manager delle Asl, ceda il passo all'interesse dei lavoratori, dei pazienti", ha concluso il capogruppo campano di Forza Italia. (Ren)