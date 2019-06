Giugliano (Na): da venerdì a domenica il mercato di Campagna Amica organizzato da Coldiretti Campania

- Da venerdì a domenica presso piazza Gramsci a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, si terrà il mercato di Campagna Amica, la stalla con gli animali, lo spazio dedicato all'educazione alimentare per i più piccoli organizzato da Coldiretti Campania. L'evento si terrà in occasione della festa dedicata alla Madonna della Pace. Un culto che risale al XV secolo ed è legato ad un'antica leggenda popolare relativa al ritrovamento di una statua della Vergine. La fattoria contadina di Coldiretti sarà ubicata in piazza Gramsci, dove sarà allestito uno spaccato del mondo agricolo della Campania, con il mercato di Campagna Amica, lo street food contadino, la stalla con gli animali, l'agriasilo dedicato ai più piccoli, i laboratori didattici e l'animazione. Un'iniziativa voluta da Coldiretti Campania e sostenuta dal comune di Giugliano in Campania, insieme alla Pro loco e al comitato organizzatore della festa. Protagonista della quattro giorni sarà il cibo sano e autentico a km zero, raccontato ai fedeli che affollano ogni anno si recano alla festa. Uno spazio particolare sarà dedicato all'educazione ambientale con l'agriasilo e i laboratori didattici, curati da Coldiretti giovani impresa e Coldiretti donne impresa, dove bambini e ragazzi potranno scoprire la biodiversità contadina, attraverso esperienze dirette con i prodotti della terra. (Ren)