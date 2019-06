Napoli: asportato teratoma di 1kg da equipe unica degli ospedali Santobono e Cardarelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento è stato definito peculiare dai chirughi coinvolti in ragione della posizione, della dimensione e della rarità di questo tipo di teratoma: una massa di circa 15x20cm dal peso di 1 kg circa che, nonostante le dimensioni e il posizionamento nella cassa toracica, risultava asintomatica. Gianluca Guggino, primario della chirurgia toracica del Cardarelli ha dichiarato: "Siamo stati felici di collaborare coi colleghi del Santobono, condividendo ed integrando le esperienze e le competenze. Le nostre equipe si sono perfettamente integrate nel corso dell'intervento, evidenziando come sia possibile lavorare insieme avendo come unica finalità il miglioramento dell'assistenza". La bambina è stata dimessa dalla rianimazione e ospitata nel reparto di chirurgia del Santobono. Le sue condizioni, hanno fatto sapere dall'ospedale, appaiono soddisfacenti ed è previsto che possa essere dimessa nell'arco di una settimana. Anna Maria Minicucci, direttore generale dell'Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon ha affermato: "Il Santobono e il Pausilipon stanno sempre più lavorando in un sistema di integrazione di competenze con altre professionalità presenti sia in altri ospedali napoletani che in strutture di altre regioni. Già negli anni scorso abbiamo avviato collaborazioni con l'ospedale Gaslini di Genova, con la regione Molise e con l'Asl Unica della Basilicata. Di recente poi, c'è stata una forte collaborazione intorno al tavolo operatorio ed in reparto con specialisti del Monaldi e del Cotugno". "La valorizzazione - ha concluso Minicucci - dello scambio di competenze permette a tutti di crescere in competenze e capacità assistenziali." (Ren)