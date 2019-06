Napoli: Iodice e Borrelli (Verdi), nella notte tre roghi di cassonetti in sequenza nel centro città

- "Siamo particolarmente preoccupati in seguito alla denuncia del consigliere municipale Pino De Stasio che ha documentato con tanto di foto i roghi di cassonetti che si sono susseguiti nella notte nel centro di Napoli". Lo hanno affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e il consigliere del Sole che Ride alla II Municipalità di Napoli Salvatore Iodice. "Tre diversi episodi - hanno proseguito Borrelli e Iodice - a breve distanza geografica e temporale, che hanno interessato piazza Dante, via Toledo e l'area antistante la Posta centrale. Purtroppo non è la prima volta che ci troviamo a denunciare fenomeni di questo tipo. Negli ultimi mesi è capitato spesso di assistere a roghi di cassonetti nell'area a ridosso di via Toledo. Un fenomeno molto inquietante che merita di essere chiarito. Ci risulta difficile pensare ad una casualità. Temiamo anzi che possa trattarsi di un disegno ben definito, ordito da chi vuole la città preda dell'emergenza rifiuti". "Tali episodi - hanno concluso Borrelli e Iodice - tra l'altro, contribuiscono ad clima di insicurezza che, dopo una certa ora, investe l'area. Dal lungomare al Museo sono teppisti, malintenzionati e baby gang a farla da padroni". (Ren)