Innovazione: de Magistris a convegno Commercialisti su Blockchain, con tecnologia Napoli più autonoma (2)

- "Napoli si conferma una città all'avanguardia nello scenario economico, finanziario e sociale italiano ed europeo – ha evidenziato Vincenzo Moretta, presidente Odcec Napoli -. L'innovazione nella nostra città trova sempre una porta aperta; ancora una volta, quella partenopea è una città al passo con i tempi e con una visione profonda sul futuro. I commercialisti non potevano far mancare il loro apporto a un progetto molto ambizioso". Antonella La Porta, numero uno della Fiddoc, la Federazione donne dottori commercialisti ed esperti contabili, ha sottolineato che "la sinergia tra pubblica amministrazione e mondo delle professioni è una novità di rilievo che ci permette di procedere su tematiche comuni con contributi reciproci sia tecnici che scientifici, logistici e culturali. Si tratta di una peculiarità della nostra città che dobbiamo preservare e coltivare". Dal canto suo Vincenzo Tiby, consigliere delegato dell'Odcec partenopeo, ha rimarcato che "la tecnologia, per i commercialisti, deve essere un momento di riflessione perché il nostro compito oggi è anche quello di accompagnare le imprese a comprendere le opportunità di sviluppo economico. Blockchain e Criptovalute sono realtà regolamentate dal fisco italiano". (segue) (Ren)