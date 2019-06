Piemonte: Consiglio regionale e associazione Maria Madre presentano mostra "Transiti"

- Il Consiglio regionale del Piemonte e l’Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus (AMMP) presentano, dal 12 giugno all’8 luglio 2019, nella galleria Carla Spagnuolo di Palazzo Lascaris a Torino (via Alfieri 15), la mostra “Transiti”, a cura di Raffaella A. Caruso. In mostra, una trentina di opere donate da artisti di primo piano in ambito nazionale ed internazionale che, su invito della curatrice, si sono messi a disposizione della comunità, sostenendo le attività di AMMP Onlus in favore delle fasce più deboli della popolazione. "La mostra intitolata “Transiti” – afferma la curatrice Raffaella A. Caruso – riflette sul concetto di libertà: inteso come ricerca di una terra nuova e promessa, ma anche come affermazione della propria identità piena, libera dal bisogno e dalla povertà. Gli artisti selezionati hanno sempre messo al centro della propria ricerca la libertà, il confronto tra i popoli, i temi della convivenza civile. Lo spostamento dei popoli oggi è emergenza umanitaria oltre che grave monito per noi tutti: è transito l’attraversamento dei mari, è transito l’essere accolti da una mensa solidale, è transito l’uscita dal bisogno materiale". (segue) (Rpi)