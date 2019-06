Piemonte: pubblicato il bando per la seconda sessione del Piemonte Film Tv Fund 2019

- E’ stato pubblicato il 5 giugno il bando per la nuova sessione dell’anno 2019 del Piemonte Film Tv Fund, che mette a disposizione contributi a fondo perduto a supporto delle Piccole Medie Imprese operanti nel settore della produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva. Il bando intende favorire l’attrazione e l’incremento di investimenti idonei a sviluppare l’indotto e l’occupazione in Piemonte. La dotazione finanziaria per la seconda sessione del bando 2019 è di 937.519 euro. La seconda sessione è aperta dal 5 giugno alle ore 12 del 25 luglio. (Rpi)