Casoria (Na): Borrelli (Verdi), candidato Lega Angela Russo ottenne ufficio legale Comune Arzano senza selezione

- "Restiamo stupefatti dinanzi agli slogan del candidato sindaco della Lega Casoria, l'avvocato Angela Russo, che continua a riempirsi la bocca di parole come legalità e trasparenza. La Russo, che correrà per il ballottaggio, fu la causa di ingentissimi danni erariali al Comune di Arzano. La sua esperienza a capo dell'ufficio legale del Comune della cittadina a nord di Napoli, nel corso della consiliatura che si concluse con lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche nel 2015, fu piena di ombre”. Così in una nota il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “In primis, secondo quanto si legge negli atti della commissione d'Accesso – ha aggiunto -, l'avvocato Russo fu selezionato senza alcun concorso. In secondo luogo fu nominata a capo dell'avvocatura del comune, in regime di convenzione esterna, nonostante la palese incompatibilità determinata dal matrimonio con il cugino di un consigliere comunale". (segue) (Ren)