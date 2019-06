Campania: Muscarà e Viglione (M5s), rimosso solo il 5,6% di ecoballe. Flop certificato da Consiglio d'Europa

- "Meglio tardi che mai. Anche in Europa si sono finalmente accorti che l'operazione di smaltimento delle ecoballe in Campania è fallita. Operazione che ha visto andare in fumo decine di milioni, buona parte dei quali sottratti a interventi per le bonifiche e l'ottimizzazione del ciclo dei rifiuti. Ora anche il comitato dei ministri dei Consiglio d'Europa ha bacchettato le nostre autorità competenti sulla disastrosa gestione dei rifiuti in Campania”. È quanto denunciato dai consiglieri regionali della Campania del Movimento 5 stelle Maria Muscarà e Vincenzo Viglione, che hanno annunciato un'interrogazione alla giunta regionale. “Non è lontana l'eco dello show di Renzi e De Luca a Taverna del Re – hanno ricordato -, quando governatore e allora premier promisero che avrebbero liberato la Campania dalle ecoballe in tre anni. Era il 2016. Ad oggi è stato rimosso appena il 5,6% del totale. A questo ritmo, per rimuovere le oltre 5 milioni di tonnellate restanti serviranno non meno di 49 anni. Mezzo secolo. Ecco cosa lascerà tra un anno De Luca in eredità alla Campania". (segue) (Ren)