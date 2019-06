Campania: Ciarambino (M5s), ad Alfieri accuse sempre più inquietanti. Non può gestire fondi Psr

- "Miliardi di fondi pubblici, destinati ad alimentare comparti fondamentali per il tessuto produttivo della Campania, sono oggi gestiti da un indagato per voto di scambio politico-mafioso nell'ambito di un'inchiesta che si infarcisce ogni giorno di elementi sempre più inquietanti. Gravissimi i retroscena che emergono sul ruolo e la figura del consigliere all'Agricoltura di De Luca e candidato sindaco di Capaccio Franco Alfieri da un articolo del Fatto Quotidiano di oggi, con telefonate intercettate con Pasquale Mirarchi, che si autodefinisce ‘figlioccio’ di Alfieri”. Così la consigliera regionale del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino. “Già vicesindaco e candidato primo cittadino alle ultime amministrative ad Albanella – ha proseguito -, arrestato di recente per possesso di pistola, Mirarchi è stato indagato per legami con un boss cutoliano e con l'imprenditore delle pompe funebri e condannato per estorsione con metodo mafioso Roberto Squecco, la cui moglie è stata appena eletta consigliera comunale nelle liste a sostegno di Alfieri. Dal Fatto Quotidiano apprendiamo inoltre che è nello stabilimento balneare di Squecco che Alfieri avrebbe inaugurato la sua campagna elettorale". (segue) (Ren)