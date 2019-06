Piemonte: Chiamparino, lascio Regione con i conti a posto

- “Sono ragionevolmente certo di lasciare una Regione con i conti a posto sia in sanità che nel bilancio generale. I progetti strategici cui abbiamo lavorato sono molti. Mi auguro che siano di gran lunga prevalenti i progetti su cui si possa avere una convergenza ampia per il bene della Regione". Così Sergio Chiamparino, presidente uscente della Regione Piemonte, nel giorno del passaggio di consegne con il nuovo presidente, Alberto Cirio. "Ringrazio il presidente Cirio per aver chiesto di fare questo passaggio di consegne, un momento formalmente molto importante, di civiltà politica, che può essere utile a chi vuole riflettere", ha detto Chiamparino. (Rpi)