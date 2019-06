Casoria (Na): Ciaramella (Pd), con elezione a sindaco di Bene prevale voglia di centro sinistra

- “Il buon risultato di tutto il centro sinistra è un segnale di ripresa importante per la città. A Casoria non ha vinto soltanto Raffaele Bene, ha prevalso il senso di unità costruttivo che è il vero cemento per costruire la nuova casa del centro sinistra e la centralità del Partito democratico. Quando si è uniti non soltanto elettoralmente, i cittadini ci premiano e seguono il nostro progetto di cambiamento e di stabilità vera e non fittizia come quella di questi disgraziati mesi di governo di centro-destra”. Così il consigliere regionale della Campania del Pd Maria Antonietta Ciaramella a seguito dell’elezione dell’avvocato Bene, candidato di Campania libera. ““Sarebbe un fatale errore, a questo punto, il ritorno a logiche di arrembaggio o divisive e spartitorie che allontanerebbero di nuovo e repentinamente chi ci ha dato fiducia”, ha concluso Ciaramella. (Ren)