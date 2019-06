Portici (Na): Borrelli e Santomartino (Verdi), sostenere iniziativa Ic Santagata per terapia multi sistemica in acqua piscina comunale

- "Il nostro è un progetto di inclusione scolastica che si rivolge ai bambini diversamente abili". Così la professoressa Monica Attanasio, docente dell'Ic Santagata di Portici, ha presentato il progetto organizzato dalla scuola presso la piscina comunale. "Il progetto – ha spiegato la professoressa Attanasio – è triennale. Nell'anno scolastico che si sta concludendo abbiamo incluso i bimbi della scuola dell'infanzia. A partire dal prossimo anno includeremo anche i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Il progetto è in collaborazione con l'associazione Tma che ha messo a disposizione i propri specialisti, offrendo ai bambini la possibilità di seguire una terapia multi-sistemica in acqua”. “Il nostro obiettivo – ha illustrato - è aumentare il numero delle sedute a partire dal prossimo anno. Per riuscire nell'intento abbiamo bisogno del sostegno del territorio. A tal proposito abbiamo già ricevuto una donazione dall'associazione Multiart". "Il progetto dell'Istituto Comprensivo Santagata – hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride Franco Santomartino – merita di essere sostenuto. L'inclusione dei bambini diversamente abili rappresenta un obiettivo fondamentale dell'istituzione scolastica”. “Auspichiamo che anche altri istituti del territorio seguano tale esempio, promuovendo progetti simili che permettano di dare un aiuto concreto ai bambini", hanno concluso Borrelli e Santomartino. (Ren)