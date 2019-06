Torino: inaugurata la mostra itinerante “Animali. Conoscerli meglio” (2)

- In particolare si tratta di una quarantina di pannelli con le illustrazioni a fumetti di Isabella Dellavecchia, che raccontano il rapporto con gli animali di personaggi famosi: da Pitagora a Margherita Hack, passando per San Francesco, Giuseppe Garibaldi, Albert Einstein e Totò. Nel corso degli interventi, è stato evidenziato anche come gli animali siano sempre stati compagni importanti per l’uomo, che al loro fianco ha potuto realizzare obiettivi altrimenti inimmaginabili. Al di là della loro utilità, comunque, gli animali hanno anche un valore che scaturisce direttamente dalla specificità delle relazioni che li vede protagonisti: il rapporto con l’animale è fondamentale soprattutto per il bambino, che ne beneficia lungo tutto il corso del proprio sviluppo. Dagli anni Ottanta si è iniziato quindi a prendere in considerazione non solo l’importanza di educare ad un corretto rapporto con l’animale, ma di utilizzare queste valenze di relazione ai fini educativi e didattici. La mostra è itinerante: è partita da Torino per poi toccare diverse altre città italiane e concludersi a Roma. (Rpi)