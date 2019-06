Napoli: attivati a Sant'Antimo e Frattaminore i “Concilia point” per l'occupazione femminile (2)

- "Infatti - ha proseguito Sommella - questi sportelli di aiuto e supporto sono aperti anche a chi ha problemi diversi da quelli di tipo occupazionale, grazie a un importante supporto delle nostre psicologhe. Ci sono, poi, altre due figure professionali che insegnano come si compila un curriculum e tutto c’è che serve per immettersi nel mondo del lavoro. La dottoressa Antonella Giglio è, infine, l’anello di congiunzione tra tutte noi. Sono fondi, stanziati dalla Regione Campania, per uno scopo importantissimo, che è togliere dall’anonimato situazioni negative e pericolose. Il nostro obiettivo è quello di diffondere e comunicare al meglio queste informazioni. Va considerato che in queste aree ci sono molte aziende manifatturiere, che potrebbero assumere donne che hanno necessità di lavorare”. "Noi – ha concluso Sommella – dobbiamo diventare un loro punto di riferimento”. (Ren)