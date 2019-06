Avellino: Borrelli (Verdi), con il nuovo sindaco è forte l'affermazione del centrosinistra in Campania

- "L'affermazione di Gianluca Festa nel ballottaggio ad Avellino dimostra che un nuovo centrosinistra, vincente e rinnovato, è possibile". Lo ha affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli. "Il nuovo sindaco - ha proseguito Borrelli - sostenuto sin dal primo momento anche dai Verdi, è il profilo giusto per amministrare il capoluogo irpino. Gli inviamo i nostri migliori auguri e siamo certi che sarà l'amministratore giusto per le sfide attendono Avellino negli anni a venire. I risultati dei ballottaggi in Campania dimostrano che un centrosinistra nuovo e vincente è possibile. Occorrono profili come quello di Festa per rendere nuovamente credibile un progetto politico che, oggi più che mai, ha bisogno di essere sostenuto e stimolato da una nuova classe dirigente, fatta di soggetti aggreganti, capace di andare oltre i vecchi recinti, che possano mettere sul tavolo le loro competenze per sviluppare il territorio. Al di là dell'affermazione di Festa il centrosinistra, composto in tanti casi da aggregazioni civiche, ha vinto anche a Casoria (Na), in un comune dove i Verdi hanno raggiunto il 4,3 percento". "Altre vittorie - ha concluso Borrelli - oltre ogni aspettativa sono arrivate da Nola (Na) e Ariano Irpino (Av). Un risultato che rappresenta una forte affermazione che costituisce un patrimonio di fiducia da parte dei cittadini che va onorato attraverso esempi di buona amministrazione". (Ren)