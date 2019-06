Capaccio-Paestum (Sa): Cammarano (M5s), sette ambulanze a sirene spiegate per celebrare vittoria Alfieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sistema Alfieri coinvolge a Capaccio-Paestum persino le ambulanze che, nel cuore della notte, hanno attraversato a sirene spiegate le strade della cittadina per celebrare la vittoria a sindaco del re delle fritture di pesce. Un corteo vergognoso, al seguito di un camion che trasportava una "vela" con il volto del consigliere e già capostaff del governatore De Luca. Ben sette i mezzi per il soccorso pubblico impiegati fino a tarda notte a esaltare la vittoria di un uomo sul cui capo pende un'indagine per voto di scambio politico mafioso”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle Michele Cammarano. “Mezzi gestiti, tra l'altro, dalla società Squecco, di proprietà di Roberto Squecco – ha aggiunto -, imprenditore delle pompe funebri e fresco di condanna definitiva per estorsione con metodo mafioso, la cui moglie è stata appena eletta consigliera comunale nelle liste a sostegno di Alfieri. E non è un caso che la campagna elettorale di Franco Alfieri sia stata inaugurata con una grande festa evento al lido Kennedy, di proprietà di Roberto Squecco, alla presenza, tra gli altri, di Piero De Luca". (segue) (Ren)