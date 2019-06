Capaccio-Paestum (Sa): Cammarano (M5s), sette ambulanze a sirene spiegate per celebrare vittoria Alfieri (2)

- "Siamo al paradosso – ha commentato ancora Cammarano -. Ci troviamo al cospetto di un sistema che va oltre ogni immaginazione, caratterizzato da un potere esercitato come in un vero e proprio feudo, dove tutto è sotto il controllo di un unico padre-padrone. Persino mezzi che dovrebbero essere sempre pronti all'uso, per intervenire tempestivamente per salvare vite umane, vengono destinati a osannare il feudatario del territorio”. “Un uomo, giova ricordarlo – ha proseguito -, celebrato dal governatore De Luca come modello da emulare per procacciare preferenze elettorali e a cui, alla luce della grave indagine in cui è coinvolto, avevano chiesto il ritiro della candidatura”. “Così come abbiamo chiesto a tutti i capigruppo in Consiglio regionale di firmare la nostra richiesta di revoca dell'incarico di consigliere all'Agricoltura, ruolo attraverso il quale ha voce in capitolo sulla gestione di miliardi di fondi per i Piani di sviluppo rurale", ha concluso Cammarano. (Ren)