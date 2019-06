Campania: Cantalamessa (Lega), soddisfazione in casa Lega. Pronti ad amministrare con entusiasmo

- “Dopo il successo delle ultime elezioni europee, che ha consacrato la Lega come secondo partito in assoluto in Campania, superando anche il partito democratico , il processo di radicamento del movimento continua, con soddisfazione e senso di responsabilità, con l'elezione di circa 90 amministratori, dei quali 20 nei comuni superiori ai 15mila abitanti ed anche vari sindaci”. Così Gianluca Cantalamessa, segretario regionale della Lega, ha commentato i risultati delle comunali in Campania. “Alle ragazze ed ai ragazzi eletti vanno i nostri auguri di buon lavoro – ha concluso-. I neo amministratori e le centinaia di altri amministratori già nostri iscritti, insieme a tutti i militanti della Lega in Campania, saranno i protagonisti del cambiamento che il partito intende portare avanti per le prossime sfide elettorali in Regione". (Ren)