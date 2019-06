Casoria (Na): Russo (cdx), ottimo risultato del centrodestra unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centrodestra unito a Casoria ottiene uno dei migliori risultati della Campania. In particolare al ballottaggio abbiamo quasi dimezzato il divario con il nostro competitor. Non è bastato per vincere, ma siamo soddisfatti: è un'ottima base di partenza". Così, in una nota, Angela Russo, candidata sindaco del centrodestra a Casoria. "Ringrazio – ha proseguito - quanti si sono spesi per la mia campagna: da Matteo Salvini a Mara Carfagna, dal coordinamento regionale di Forza Italia a tutti i coordinatori locali dei partiti, Fdi, Lega ed Udc. Il nostro è stato un ottimo risultato ed un grande laboratorio di centrodestra allargato ai movimenti civici. Abbiamo condotto una battaglia di libertà e democrazia, rispettiamo il verdetto popolare e lavoreremo nell'unico interesse di vedere migliorare Casoria". "Ringrazio gli 8mila casoriani che mi hanno accordato la propria fiducia. Continuerò ad essere in campo per loro, perché la nostra diventi finalmente una città normale”. “Auguro un buon lavoro al sindaco Raffele Bene, vigileremo su ogni atto e metteremo in campo un atteggiamento attento alle regole e costruttivo", ha concluso Russo. (Ren)