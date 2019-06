Napoli: Borrelli (Verdi) e Simioli (Radio Marte), corsia preferenziale di accesso a Galleria laziale trasformata in parcheggio

- "Ci è stato segnalato un video, realizzato da un cittadino domenica sera, che mostra una scena assurda: un autobus dell'Anm resta bloccato all'interno della corsia preferenziale di accesso alla Galleria Laziale in piazza Sannazaro. Il mezzo pubblico è rimasto fermo fino a quando l'incivile proprietario dell'auto, che si trovava nel pub adiacente, si è degnato di spostarla. Nel video si nota che la corsia preferenziale è tra l'altro invasa dagli scooter degli avventori dei locali che affacciano sul marciapiede confinante con la corsia preferenziale". La denuncia è arrivata dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e dal conduttore de "La radiazza" su Radio Marte Gianni Simioli. "Purtroppo – hanno aggiunto – la scena del video si ripete spesso e volentieri nel weekend. Gli avventori dei locali mostrano tutta la loro inciviltà parcheggiando gli scooter e le auto sui marciapiedi e lungo la corsia preferenziale che permette agli autobus di immettersi all'interno della galleria”. “Tra l'altro – hanno riferito -, trattandosi di una corsia senza possibilità di inversione fino a Fuorigrotta gli incivili, per evitare di immettersi nella galleria, effettuano una pericolosa manovra in prossimità del semaforo che regola l'immissione dei mezzi che percorrono il tunnel provenendo da Fuorigrotta, causando un concreto rischio di incidenti”. “Per evitare questa serie di scempi abbiamo inviato una nota alla polizia municipale chiedendo controlli stringenti nell'area della corsia preferenziale di piazza Sannazzaro”, hanno concluso Borrelli e Simioli. (Ren)