Campania: Borrelli, Schiano Lo Moriello, Ferraro (Verdi), bonifica del Sarno è priorità

- "Venerdì mattina abbiamo preso parte, insieme agli studenti di 70 scuole, attivisti delle associazioni ambientaliste e tantissimi cittadini alla manifestazione per la bonifica del fiume Sarno tenutasi presso la sede della Villaggio del Fanciullo di Torre Annunziata, a pochi metri dalla foce del fiume. È stato molto bello vedere i ragazzi delle scuole, dalle elementari alle superiori, uniti alla cittadinanza per chiedere di restituire salubrità ad un corso d'acqua che è stato letteralmente violentato dall'inquinamento e dagli sversamenti abusivi". Lo hanno dichiarato il commissario del Sole che Ride di Castellammare di Stabia Marilena Schiano Lo Moriello e Simona Ferraro dei Giovani Verdi campani. "Alla manifestazione non erano presenti solo le scuole e i cittadini di Torre Annunziata ma c'era gente proveniente da tutti i comuni che affacciano sul Sarno – hanno aggiunto -. Uno dei momenti più significativi della manifestazione è stato l'arrivo di alcuni campioni di acqua, prelevati dalla sorgente, che dimostrano come l'acqua del Sarno sgorghi pulitissima e si inquini attraversando il letto del fiume”. (segue) (Ren)