Casavatore (Na): Borrelli (Verdi), inqualificabili gli insulti del neo eletto consigliere Vozzella ai suoi avversari

- "Restiamo letteralmente sconcertati dinanzi al video pubblicato sui social da Ferdinando Vozzella, neo consigliere comunale a Casavatore. Vozzella, eletto in una lista a sostegno di Luigi Maglione, risultato vincitore del ballottaggio, ha pubblicato un video sui social in cui si abbandona a dei festeggiamenti assolutamente inqualificabili. Nel video afferma frasi come ‘ti ho fatto i buchi in testa’ o ‘impiccati’, riferendosi alla compagine sconfitta. Tale atteggiamento è inaccettabile da un soggetto che si accinge a ricoprire un ruolo istituzionale". Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "La volgarità di quel video è indegna ed è sintomatica di una concezione distorta della politica che, a quanto pare, rappresenta una guerra tra bande per il neo consigliere di Casavatore – ha concluso il consigliere regionale -. Qualcuno dovrebbe spiegargli che il rispetto e la leale cooperazione anche tra soggetti appartenenti a poli opposti rappresenta un fondamento imprescindibile della politica e uno degli interessi primari della comunità che si rappresenta, qualunque essa sia". (Ren)