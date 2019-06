Campania: Cangiano (FdI) su ballottaggi, centrodestra unito a trazione Fratelli d'Italia vince e convince

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il risultato di Fratelli d'Italia in Campania è schiacciante con l'elezione di tre sindaci: Castel Volturno, Scafati e Pagani". Così il Coordinatore regionale della Campania di Fratelli d’Italia Gimmi Cangiano. "Il sistema del doppio turno elettorale vede la vittoria a Castel Volturno con Luigi Petrella con il 57% dei consensi; a Pagani con Alberico Gambino con il 61% e a Scafati con Cristoforo Salvati con il 52%”, ha sottolineato Cangiano, aggiungendo che: "dopo il risultato positivo conseguito alle elezioni europee, alle quali Fratelli d'Italia ha raddoppiato la percentuale di consensi, il nostro partito ha raggiunto, ieri in Campania, un altro dato importante: il centrodestra vince nella nostra regione solo dove il candidato sindaco è di Fratelli d'Italia. È un fattore importante che denota il grande impegno della classe dirigente campana del partito di Giorgia Meloni". "Fratelli d'Italia è pronta per la sfida delle elezioni regionali con la proposta agli alleati di centrodestra di aprire un tavolo di confronto sulla costruzione di un progetto politico che abbia l'obiettivo di far rinascere la Campania", ha concluso Cangiano. (Ren)