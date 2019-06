Torino: inaugurata la mostra itinerante “Animali. Conoscerli meglio”

- Il Garante dei diritti degli animali della Regione Piemonte, in collaborazione con Oipa Protezione animali, ha promosso la mostra “Animali. Conoscerli meglio”, che è stata inaugurata lunedì 10 giugno 2019 a Torino, presso la Sala incontri dell’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) in via Arsenale 14/g. L’iniziativa ha come obiettivo analizzare, in un linguaggio accessibile ai più piccoli, le tematiche di rispetto degli animali, con particolare riferimento al territorio regionale, alle sue tradizioni, alle sue caratteristiche geografiche, culturali e storiche, attraverso l’analisi delle riforme legislative che hanno come oggetto la tutela degli animali stessi. All’inaugurazione sono intervenuti Enrico Moriconi, Garante dei diritti degli animali della Regione Piemonte; Alessandro Piacenza, consigliere nazionale Oipa Italia; e Dino Goletti, referente Gruppo scuola Oipa. “Attraverso l’esposizione su pannelli di disegni a tematiche animaliste, si cerca di parlare, innanzitutto ai bambini, per far capire loro la necessità di scelte di vita più etiche e compatibili con l’aspettativa di salvaguardare l’ambiente rispettando gli animali”, ha spiegato Moriconi. (segue) (Rpi)