Camorra: Cassazione annulla decisione Riesame per primario ex sindaco di Capua (Ce)

- La quinta sezione della Corte di cassazione ha annullato con rinvio ad una nuova sezione, nonostante la richiesta di conferma del procuratore generale, la decisione del Tribunale del riesame di Napoli che, il 22 febbraio scorso, aveva confermato la carcerazione disposta dal gip di Napoli il 4 febbraio dello stesso mese per Carmine Antropoli - ex sindaco di Capua e primario di chirurgia dell’ospedale Cardarelli – e Francesco Zagaria - ritenuto vicino al clan dei Casalesi – con l’accusa di concorso esterno in associazione camorristica. Dopo quattro mesi di carcere, il gup dell’udienza preliminare che l’ha rinviato a giudizio, ha concesso ad Antropoli i domiciliari in località fuori dai confini regionali della Campania. Nei prossimi giorni i giudici del Riesame potrebbero apportare modifiche alla misura prevista per il chirurgo. (Ren)