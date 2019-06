Napoli: Marrone (Confapi), lanciamo fiera per creare economia caffè

- “Il caffè è un argomento troppo importante per essere liquidato in una puntata di pochi minuti di un programma, sicuramente serio, come Report. Attorno ai chicchi c'è tutta un'economia che non dev'essere demonizzata, ma al contrario valorizzata e rafforzata. Per questo, Confapi Napoli sta lavorando a un progetto fieristico che vorremmo lanciare l'anno prossimo per creare un momento di confronto nazionale”. Così in una nota Raffaele Marrone, presidente Confapi Napoli. “Coinvolgere – ha proseguito - tutti i protagonisti delle varie fasi della produzione e quanti a diverso livello partecipano ,anche attraverso l'indotto, alla vita di un'economia di mercato tra le più importanti, potrebbe essere un modo non solo per offrire una vetrina a una delle nostre eccellenze, ma anche per creare una rete tra i diversi operatori così come vuole un mercato sempre più dinamico e globalizzato”. “Per questo motivo, sarà determinante il contributo della Regione Campania, da sempre attenta alla difesa delle nostre filiere produttive e allo sviluppo dei territori, per creare un vero e proprio appuntamento annuale che aiuti a crescere il comparto e ad affermarsi anche in altri contesti geografici”, ha concluso Marrone. (Ren)