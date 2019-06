Whirlpool: Saiello (M5s), fronte compatto per salvare il sito di Napoli. Azienda rispetterà accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in commissione Attività Produttive abbiamo affrontato due vertenze che rappresentano l'ennesima spia di un processo di desertificazione industriale avviato da decenni di scarsa attenzione della politica a ogni livello istituzionale e che vede la Campania pagare più ogni altro territorio una sistematica delocalizzazione di multinazionali e grandi gruppi imprenditoriali. Un processo su cui intendiamo intervenire, auspicando che si discuta al più presto la nostra proposta di legge contro le delocalizzazioni che abbiamo incardinato in Consiglio regionale”. Così in un post su Facebook il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Gennario Saiello commentando i lavori in commissione regionale Attività Produttive di cui è componente. “Un'emorragia a cui abbiamo il dovere di mettere un freno, a partire dai casi Whirlpool e Mercatone Uno al centro delle sedute di oggi e che hanno visto le diverse forze politiche rappresentate in Consiglio regionale fare fronte unico accanto ai lavoratori, nell'ambito di una filiera istituzionale che parte dal nostro ministero dello Sviluppo Economico – ha proseguito -. Oggi abbiamo ribadito un concetto espresso in maniera determinata dal ministro Di Maio, nel corso del tavolo al Mise di due giorni fa con il management Whirlpool, ovvero che non possiamo permettere a nessuno di mancare di rispetto al nostro Paese”. (segue) (Ren)