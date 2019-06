Torino: Grimaldi (Luv) su trasferimento dipendenti Bricoself, Chiamparino e Cirio convochino le parti

- "Vi chiediamo – anche se non sono ancora state effettuate le proclamazioni degli eletti e l’attuale Giunta non può che svolgere attività di ordinaria amministrazione – di convocare il prima possibile le parti in Regione e fare tutto ciò che è in vostro potere per consentire almeno la ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici in altri punti vendita del nostro territorio e per ottenere tempi più lunghi per questa difficile transizione". Lo scrive Marco Grimaldi, consigliere di Liberi Uguali verdi rieletto nel consiglio regionale del Piemonte, in una lettera inviata al presidente uscente Sergio Chiamparino e a quello in pectore Alberto Cirio. "Questa mattina abbiamo letto con preoccupazione la notizia riguardante la chiusura del magazzino e dell’interporto Sito della Bricoself Italia. Nei giorni scorsi la decisione è stata comunicata ai dipendenti: la sede di Rivalta verrebbe cancellata e 66 lavoratori sarebbero trasferiti a Roma (mentre solo pochi potrebbero essere spostati a Moncalieri). Tra questi, alcune donne in gravidanza e persone che si avvalgono della legge 104". (segue) (Rpi)