Torino: Grimaldi (Luv) su trasferimento dipendenti Bricoself, Chiamparino e Cirio convochino le parti (2)

- "Recentemente lo stabilimento per lo stoccaggio e la gestione della merce aveva subito la cessazione del ramo d’azienda all’attuale proprietà, che tuttavia non farà altro che chiudere il polo di Rivalta per contenere i costi - aggiunge Grimaldi - . Come ha sottolineato il Sindaco di Rivalta, si tratta di un vero e proprio ultimatum senza possibilità di negoziazione, oltretutto senza alcuna comunicazione alle rappresentanze sindacali, che hanno indetto per martedì prossimo uno sciopero davanti ai cancelli dello stabilimento. Siamo persuasi che una lettera di trasferimento a queste condizioni equivalga di fatto a un licenziamento mascherato". (Rpi)