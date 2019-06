Casoria (Na): Borrelli (Verdi), candidato Lega Angela Russo ottenne ufficio legale Comune Arzano senza selezione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'avvocato Russo – ha proseguito Borrelli –, che a Casoria corre per la Lega ma attualmente ricopre il ruolo di assessore alla I^ Municipalità del Comune di Napoli in quota Forza Italia, causò gravi danni sul piano erariale al Comune di Arzano. Uno degli episodi più gravi, citato negli atti della commissione d'Accesso, è la mancata costituzione nel procedimento avverso alla società Cartofer, attenzionata tra l'altro dalle autorità di polizia con relativa interdittiva antimafia”. “A questo – ha spiegato il consigliere - si aggiunge il caso della mancata costituzione del Comune di Arzano nel procedimento civile che ha visto 18 vigili urbani intentare causa al Comune per le sanzioni disciplinari e le conseguenti decurtazioni economiche della busta paga che determinò, anche in questo caso, la soccombenza per contumacia”. “Ci chiediamo dunque con quale coraggio un individuo del genere, che ha causato gravi danni ad un Comune, si presenti poi alle elezioni in un'altra città, cianciando di onestà, legalità e trasparenza", ha concluso Borrelli. (Ren)