Campania: Muscarà e Viglione (M5s), rimosso solo il 5,6% di ecoballe. Flop certificato da Consiglio d'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un atto – hanno spiegato Muscarà e Viglione – con il quale chiediamo di sapere, a fronte dei prevedibili e biblici ritardi e di una gestione fallimentare dei rifiuti nella nostra regione, cosa è stato fatto ad oggi per dare attuazione al piano 2016 tanto sbandierato da De Luca, che avrebbe dovuto farci uscire dalla procedura di infrazione che costringe ancora oggi l'Italia a pagare una multa di 120mila euro al giorno”. “Ad oggi non conosciamo il livello di attuazione dei piani d'ambito, né sappiamo a che punto sono i progetti per la realizzazione dei nuovi impianti per il trattamento dell'umido – hanno proseguito -. Così come numerosissimi sono i Comuni in attesa che sia dato un riscontro alle richieste sulle compostiere di comunità”. “Provvedimenti che avrebbero evitato il timore, che ogni tanto si materializza, di una nuova emergenza, soprattutto in vista della chiusura annunciata di settembre dell'inceneritore di Acerra", hanno concluso Muscarà e Viglione. (Ren)