Camorra: Gallo (M5s), il patto sociale e culturale è ora nelle mani di Conte

- “Aprire i giornali e leggere ancora una volta, sulla quarta città campana per numero di abitanti, solo notizie di camorra fa davvero male”. Così in un post su Facebook Luigi Gallo, presidente della commissione Cultura della Camera dei deputati. “Fa male – ha aggiunto -, perché mentre pochi giocano con le nostre vite, infilandosi negli appalti, nei grossi affari, rifilando cibo scaduto ai nostri bambini, sotterrando immondizia arricchendosi con il nostro dolore, ci sono dall'altra parte intere comunità di cittadini che vogliono reagire, che sono stanchi di girarsi dall'altra parte, che vogliono sconfiggere la criminalità con la cultura e la bellezza”. “Al presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato consegnato dai parlamentari della commissione Antimafia un pacchetto di misure che servono al Paese per sconfiggere la camorra contrapponendo un Patto sociale, culturale ed educativo – ha spiegato Gallo -. Dovremmo provare a realizzare queste misure elaborate dai parlamentari del M5s al più presto. Conte ci ha dato il pieno sostegno”. “Sono convinto che se i cittadini onesti possono allearsi con lo Stato, se minori a rischio e famiglie in difficoltà possono aderire a politiche attive sul lavoro, accedere a spazi culturali, se alla scuola diamo gli strumenti per sottrarre ossigeno alla camorra e riconsegnare l'ossigeno ai minori emarginati e alle famiglie in difficoltà – ha concluso -, allora la Camorra verrà sconfitta e la bellezza tornerà ad illuminare i nostri quartieri ". (Ren)