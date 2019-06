Casoria (Na): Pentangelo (FI), presto interrogazione su incarichi Sma ed elezioni

- "Abbiamo il fondato sospetto che gli incarichi elargiti dalla Sma al candidato sindaco di Casoria Raffaele Bene e ancor prima alla moglie, non siano gli unici ad aver di fatto già influito sul voto a Casoria". Così l'onorevole Antonio Pentangelo, coordinatore di Forza Italia della provincia di Napoli, per il quale "occorre far luce subito". "Le rivelazioni di Fanpage vanno dunque approfondite da una rigorosa attività ispettiva", ha sottolineato Pentangelo che ha annunciato un'interrogazione parlamentare sul caso. (Ren)