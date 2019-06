Rifiuti: Zinzi (Misto), Europa boccia ancora la Campania

- "Che brutta figura la bacchettata del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulle ecoballe! Una bocciatura che poteva essere evitata alla Campania. Le preoccupazioni del Consiglio d'Europa sono condivisibili. Il fallimento del piano di ecoballe è stato annunciato dalla nostra opposizione in Aula, ma neanche dinanzi agli impietosi numeri abbiamo assistito ad un cambio di marcia. Quel finanziamento, come ripetiamo da tempo, avrebbe potuto essere utilizzato meglio e rispettando i tempi previsti. Ci auguriamo adesso di non certificare un altro flop quando a settembre il termovalorizzatore di Acerra si fermerà per lavori di manutenzione. Attendiamo ancora di conoscere dove De Luca pensa di "parcheggiare" le nuove ecoballe". Così il presidente della commissione Terra dei fuochi, bonifiche ed ecomafie del Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi. (Ren)